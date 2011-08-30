В Крыму на троллейбус с 20 пассажирами упал бетонный столб

В районе Алушты столб с оборванными электропроводами упал на троллейбус, перевозивший 20 пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, инцидент произошел во второй половине дня 29 августа.

Изготовленный еще в СССР троллейбус ехал с Южного берега Крыма в Симферополь. «Железными "рожками" он зацепился за штанги троллейбусной электросети и оборвал провода. Старая электроопора, а вместе с ней и бетонный столб не выдержали и упали на крышу троллейбуса», - говорится в пресс-релизе.

Водитель двери не открыл, так как боялся за пассажиров, и вызвал МЧС.

Спасатели эвакуировали пассажиров и водителя из салона. Опору демонтировали с помощью автокрана. Движение электротранспорта осуществлялось по параллельной троллейбусной линии.

Троллейбусную сеть отремонтировали. Движение троллейбусов на участке восстановили в течение нескольких часов.