Таможенники продавали закрытую информацию с компьютеров

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в городе Киеве пресекли попытку должностных лиц столичной региональной таможни продать информацию с ограниченным доступом.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в Киеве, установлено, что сотрудники Киевской региональной таможни пытались сбыть данные об экспортно-импортных операциях субъектов ведения хозяйства Украины, которые накапливаются и обрабатываются в центральной базе данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы Украины и являются конфиденциальной информацией, которая находится в собственности государства. Старший инспектор и главный инспектор отдела анализа и контроля внешнеэкономических операций планировали продать закрытую информацию за 900 долларов США.

17 августа сотрудники СБУ задержали должностных лиц во время попытки сбыть флэш-носитель с данными.

Согласно результатам экспертного исследования, сведения, содержавшиеся на электронном носителе, являются информацией с ограниченным доступом, которая является собственностью государства и накапливается в автоматизированных информационных системах Гостаможслужбы Украины.

Следственным отделом Управления СБУ в Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.