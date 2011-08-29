Донецкий суд поддержал ликвидацию в Макеевке украинских школ

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд поддержал решение суда первой инстанции – Центрально-городского районного суда города Макеевки о законности ликвидации Макеевским горсоветом украиноязычных общеобразовательных школ I-II ступеней №№ 3; 100 и 27.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей в составе Светланы ЖАБОТИНСКОЙ, Александра НИКУЛИНА и председательствующего судьи Ирины КОМПАНИЕЦ рассмотрела апелляционную жалобу родителей учеников вышеуказанных макеевских школ Елены САЕТОВОЙ, Елены АНУФРИЕВОЙ и Анны НАЗИПОВОЙ на постановление суда первой инстанции от 3 августа 2011 года. В ней родители жаловались на несправедливое решение суда и просили апелляционный суд рассмотреть обстоятельства дела и признать противоправным и отменить решение Макеевского горсовета от 25 марта 2011 года о закрытии школ №№ 3; 100 и 27.

Судебное заседание, начавшееся в 10.00, длилось до вечера, и окончательное решение И.КОМПАНИЕЦ начала зачитывать только в 19.02.

В течение всего сегодняшнего судебного рассмотрения судьи выслушивали обе стороны. В процессе заседания суд отклонил все ходатайства со стороны представителей родителей, также отклонил заявленный представителями истца отвод судебной коллегии.

При рассмотрении иска по сути родители настаивали, чтобы суд учел тот факт, что решение о закрытии трех школ было принято горсоветом без обязательного обсуждения с общественностью. Также они напомнили, что этим решением Макеевский горсовет нарушил постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Декларации целей и задач бюджета на 2011 год (Бюджетной декларации)» от 19 апреля 2010 года. Так, исходя из этого документа, одной из целей бюджета на 2011 год является оптимизация сети школ I-II ступеней, в которых количество учащихся составляет менее 40 человек. Однако при решении вопроса о ликвидации школ в Макеевке требования бюджетной декларации не были учтены, потому что во всех закрываемых учебных заведениях №№ 3; 100 и 27 число учеников превышает 40 человек. Истцы также напомнили, что, ликвидируя школы, власти нарушают закон об образовании, который закрепляет право только за родителями выбирать школу для своих детей.

Один из ответчиков со стороны горсовета, заместитель Макеевского городского головы Владимир ПОЛЯНСКИЙ категорически отверг все обвинения в нарушениях законодательных актов при принятии решений о закрытии школ. В частности, он объяснил, что Бюджетная декларация – это документ, не обязательный для выполнения местным органом власти.

«Макеевский горсовет и его исполнительные органы, согласно законодательству Украины, относятся к местному самоуправлению и действуют на основании действующего законодательства, руководствуются актами Президента Украины. Кабинетом министров Украины и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Украины, - объяснил заместитель мэра. - Однако, это не значит, что все без исключения акты, принятые вышеуказанными органами, обязательны для выполнения органами местного самоуправления».

При этом В.ПОЛЯНСКИЙ добавил: «Законы Украины, указы Президента, постановления Кабинета министров, постановления министерств и ведомств, другие нормативно-правовые акты, зарегистрированные в установленном порядке, выполняются органами местного самоуправления только в той части, которая их касается».

В.ПОЛЯНСКИЙ также отверг обвинения в адрес горсовета в том, что школы закрывают без проведения общественных слушаний По его словам, «не обязательно», чтобы все родители учеников закрывающихся школ были должным образом оповещены о данном решении горсовета, для этого достаточно и согласие 20% родителей, присутствовавших на школьном собрании.

Кроме того, В.ПОЛЯНСКИЙ подчеркнул, что решение о закрытии школ – это вынужденное решение горсовета из-за сокращения финансирования сферы образования в городе. Он отметил, что ученик каждой ликвидируемой школы обходится горбюджету гораздо дороже других макеевских школьников.

«Именно беда заставляет нас принимать да, непопулярные, но взвешенные, законные, толерантные решения (о закрытии школ) для того, чтобы ребенок учился в городе Макеевке, получал качественное образование. И поэтому решение Макеевского горсовета об оптимизации сети учебных заведений принято толерантно, гласно, взвешено, демократично», - заверил заместитель Макеевского городского головы.

По его словам, «самое главное - это решение горсовета подтвердили и городская прокуратура, и Центрально-городской суд г. Макеевки, потому что оно законно, и именно это является основой для дальнейшей жизни, и чтобы не стучалась беда в нашу Макеевскую городскую территориальную громаду».

«Никто не сможет расшатать устои нашей территориальной громады», - заявил В.ПОЛЯНСКИЙ.

После дебатов сторон коллегия судей вынесла решение оставить без удовлетворения апелляционные жалобы Е.САЕТОВОЙ, Е.АНУФРИЕВОЙ и А.НАЗИПОВОЙ на постановление Центрально-городского районного суда города Макеевки от 3 августа 2011 года.

Справка УНИАН В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой ОГА, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».