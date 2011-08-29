Донецкая теплосеть будет выламывать двери в квартирах должников

В Донецке коммунальное коммерческое предприятие «Донецкгортеплосеть» объявило, что для проникновения в квартиры неплательщиков привлечет «специалиста по демонтажу двери.

Об этом говорится в переданням УНИАН сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, в июле и августе текущего года гортеплосетью было проведено 30 рейдов с участием государственных исполнителей и представителей правоохранительных органов, в ходе которых сотрудники предприятия посетили 329 квартир должников за услуги теплосети.

В результате на имущество неплательщиков наложено 44 ареста, описано и арестовано 23 единицы бытовой техники. «Лишившись телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, домашних кинотеатров и других дорогостоящих вещей, 37 человек произвели оплату задолженности в полном объеме на сумму 138 тыс. грн.», - отметили в гортеплосети.

Одновременно на предприятии констатировали, что многие должники не оставляют гортеплосети «иного выбора, как принятие кардинальных мер в вопросе принудительного взыскания дебиторской задолженности». Но в связи с тем, что основным препятствием, с которым сталкиваются участники рейдов, является отказ должника впустить контролеров в квартиру, повторный визит к должникам будет организован при участии «специалиста по демонтажу двери», предупреждают в гортеплосети. При этом на предприятии подчеркивают, что «расходы на новые замки лягут на плечи должника».

Директор ККП «Донецкгортеплосеть» Виктор РОГАЧЕВ заверил, что работа с должниками проводятся в рамках Закона «Об исполнительном производстве». «Те, кто все еще живет иллюзией о том, что им спишут долги прошлых лет, глубоко ошибаются. Отсюда следует вывод: каждый должен получать то, что заработал. Каждый из нас кузнец своего счастья, не создавайте себе проблем», - заявил В.РОГАЧЕВ, обращаясь к неплательщикам.