С авиарейса Симферополь-Москва сняли пьяного журналиста

В Симферополе отказали в посадке в самолет из-за нетрезвого состояния российскому журналисту, который должен был лететь в Москву самолетом авикомпании "Транс-аэро".

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел вечером 26 августа в аэропорту.

По данным УСО, мужчина находился в неадекватном состоянии, по визуальным признакам был сильно пьян и, по мнению представителя авиаперевозчика, мог представлять угрозу для других пассажиров рейса во время полета.

Указанный гражданин был доставлен в линейный отдел милиции в аэропорту Симферополь в 18.15. Как выяснилось, задержанным оказался журналист одного из российских печатных изданий. Во время проведения медицинского осмотра гражданина было выявлено наличие у него в крови 2,78 промилле алкоголя, что свидетельствует о значительной степени алкогольного опьянения.

После составления административного протокола журналист был отпущен. Об инциденте сотрудники линейного отдела милиции в аэропорту Симферополь проинформировали консула Российской Федерации.