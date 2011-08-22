На Харьковщине отравились 36 солдат срочной службы

В Чугуеве Харьковской области в войсковой части А4101 Воздушных сил Украины отравились некачественными продуктами питания 36 военнослужащих срочной службы.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По данным собеседника агентства, чрезвычайное происшествие произошло еще в четверг, 18 августа. В настоящее время на месте работает специально созданная комиссия, в состав которой входят врачи санитарно-эпидемиологической службы.

По словам источника, частная фирма, которая поставляет продукты питания в эту воинскую часть, заключила соответствующее соглашение с Министерством обороны в марте этого года.

Как отметил собеседник УНИАН, это не первое пищевое отравление военнослужащих в указанном регионе в этом году. В частности, пищевое отравление было зафиксировано у нескольких десятков курсантов Харьковского университета Воздушных сил, которому продукты питания, по некоторым данным, поставляет та же фирма, которая поставляет продукты в ранее указанную воинскую часть.