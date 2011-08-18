В Сорочинцах радуются, что побили российский рекорд
Изготовили гигантский каравай
На Национальной Сорочинской ярмарке хлебокомбинат «Салтовский» (Харьков) установил национальный рекорд, изготовив гигантский каравай.
Как передает корреспондент УНИАН, каравай весит 475 кг, его диаметр 2 м 21 см и высота 78 см. Над созданием каравая три дня трудились 20 работников хлебокомбината, потратив почти 300 кг муки, 100 кг сахара и 8 кг изюма.
Представители "Книги рекордов Украины" официально зафиксировали национальный рекорд в номинации "Самый большой каравай".
«От предыдущего сорочинского каравая этот тяжелее почти на 100 кг. И даже побит российский рекорд. Самый большой хлеб в соседнем государстве весил 243 кг», - сообщили в пресс-службе ярмарки.
После регистрации рекорда и открытия ярмарки каждый желающий смог попробовать коровай.