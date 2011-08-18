В Сорочинцах радуются, что побили российский рекорд

На Национальной Сорочинской ярмарке хлебокомбинат «Салтовский» (Харьков) установил национальный рекорд, изготовив гигантский каравай.

Как передает корреспондент УНИАН, каравай весит 475 кг, его диаметр 2 м 21 см и высота 78 см. Над созданием каравая три дня трудились 20 работников хлебокомбината, потратив почти 300 кг муки, 100 кг сахара и 8 кг изюма.

Представители "Книги рекордов Украины" официально зафиксировали национальный рекорд в номинации "Самый большой каравай".

«От предыдущего сорочинского каравая этот тяжелее почти на 100 кг. И даже побит российский рекорд. Самый большой хлеб в соседнем государстве весил 243 кг», - сообщили в пресс-службе ярмарки.

После регистрации рекорда и открытия ярмарки каждый желающий смог попробовать коровай.