На Сорочинской ярмарке ждут «больших гостей»

В селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области открылась Национальная Сорочинская ярмарка, которая продлится до 21 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с тем, официальное открытие ярмарки запланировано на завтра, 17 августа, на 11.00.

В пресс-службе ярмарки сообщили, что на открытие ждут «больших гостей».

Сегодня участникам ярмарки свое поздравление прислал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. В поздравлении он отметил, что ежегодное проведение Сорочинской ярмарки является весомым свидетельством того, что украинское село возрождается.

Руководитель проекта «Сорочинская ярмарка» Светлана СВИЩЕВА сообщила, что в этом году в ярмарке ожидается участие более миллиона посетителей.

«В этом году Украина будет отмечать 20 лет своей Независимости и 15 лет Конституции, а страны ближнего зарубежья – 20 лет СНГ. Поэтому и гостей ожидаем гораздо больше, и программа будет дополнена выступлениями художественных коллективов из стран, входящих в это почтенное межгосударственное образование», - сказала С.СВИЩЕВА.

На ярмарке выступят фольклорные ансамбли из Бразилии, России, Азербайджана и Канады. Ожидаются также выступления многих звезд украинской эстрады.

Сегодня в рамках ярмарки состоится конкурс «Україна талановита».

Ранее организаторы сообщали, что Национальную Сорочинскую ярмарку 17 августа официально откроет Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ.