Франция предложит выпустить бонды под гарантии всей еврозоны

Франция на будущей неделе предложит коллегам по Евросоюзу выпустить еврооблигации под гарантии всех 17 государств-членов валютного союза, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

На будущей неделе запланирована встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, именно тогда Саркози и озвучит предложение о выпуске евробондов, уточняет издание. Объем и сроки погашения ценных бумаг не сообщаются.

Новый евробонды будут выпущены для рефинансирования госдолга Греции, Ирландии, Португалии, Италии, Испании, финансовое положение которых не первый месяц вызывает опасения инвесторов, а также Бельгии и "любой другой страны, которая становится объектом рыночных спекуляций", пишет Sunday Times.

Несколько дней назад появилась информация, что Саркози и премьер Франции Франсуа Фийон прервали отпуск для участия во внеочередном правительственном совещании, посвященном ситуации на финансовых рынках, напоминает РИА "Новости". Это вызвало панику на рынках из-за предположений, что первые лица страны были предупреждены о скором снижении кредитных рейтингов Франции, позже агентство Fitch опровергло эти данные. Тем не менее спекуляции привели к тому, что в середине недели акции крупнейших французских банков - Societe Generale и BNP Paribas - потеряли в цене 10-20%.

Немногим позже европейский орган по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) сообщил о том, что с 12 августа Франция, Испания, Италия и Бельгия ограничивают короткие продажи на своих биржах.