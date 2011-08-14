«Эйфория»: в Житомире прыгали с 40-метрового моста

В Житомире 13-14 августа проходил международный фестиваль по роуп-джампингу "Эйфория".

Как сообщили корреспонденту УНИАН" в житомирской экстрим-организации "Эйфория", которая организовала и провела мероприятие, направлен фестиваль на пропаганду здорового образа жизни.

В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования, во время которых с житомирского пешеходного 40-метрового моста прыгали полсотни участников из десяти команды из России и Украины.

Справка УНИАН. Роуп-джампинг является экстремальным видом спорта. Спортсмены выполняют прыжки с высоты вниз или маятником с использованием альпинистских веревок и снаряжения.

***Роуп-джампинг - это направление экстремальной активности, которое заключается в прыжке и последующем свободном падении (полете вниз) с высокого объекта. При этом для остановки падения используется амортизирующая система альпинистских веревок и снаряжения. В полете можно выполнять акробатические трюки и элементы.