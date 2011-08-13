В результате взрыва в Керчи пострадали мужчина и женщина

Два человека пострадали в результате взрыва, вероятно, газа из баллона в пятиэтажке в субботу в Керчи.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению портала kerch.fm, пострадавшие находятся в больнице.

У мужчины ожоги 90% тела (из них 3-5% - глубокие ожоги) и многочисленные травмы. У девушки обожжено около 30% тела, ожоги поверхностные.

По неофициальным сведениям, взрыв произошел в результате избыточного давления в газовом баллоне. Это, в свою очередь, привело к отсоединению шланга от редуктора баллона.

Дом, в котором прогремел взрыв, не подключен к центральной системе газоснабжения.

В МЧС Керчи отказались сообщить агентству УНИАН подробности происшествия, перенаправив в пресс-службу крымского управления ведомства, однако ее стационарный телефон в субботу не отвечал.