В Керчи - взрыв в пятиэтажке

Взрыв, вероятно, газа произошел сегодня в квартире пятиэтажки в Керчи.

Как передает корреспондент УНИАН, видео последствий происшествия выложено на YouTube.

По данным сайта kerch.fm, взрыв был довольно мощным, к месту происшествия сразу же бросились люди. Один из прохожих вынес из задымленной квартиры девушку.

Ее соседи рассказали, что перед взрывом в подъезде какое-то время чувствовался сильный запах газа.

Сразу после взрыва очевидцы видели в квартире огонь, но к тому времени, когда люди вбежали в квартиру, пламени уже не было. Дверь была снесена взрывом, по рассказам очевидцев, взрывная волна разрушила часть стены