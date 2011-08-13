В Керчи - взрыв в пятиэтажке
19:05, 13 августа 2011Общество
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Перед тем в подъезде чувствовался сильный запах газа
Взрыв, вероятно, газа произошел сегодня в квартире пятиэтажки в Керчи.
Как передает корреспондент УНИАН, видео последствий происшествия выложено на YouTube.
По данным сайта kerch.fm, взрыв был довольно мощным, к месту происшествия сразу же бросились люди. Один из прохожих вынес из задымленной квартиры девушку.
Ее соседи рассказали, что перед взрывом в подъезде какое-то время чувствовался сильный запах газа.
Сразу после взрыва очевидцы видели в квартире огонь, но к тому времени, когда люди вбежали в квартиру, пламени уже не было. Дверь была снесена взрывом, по рассказам очевидцев, взрывная волна разрушила часть стены
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