Газовые контракты можно изменить после выборов в России

Председатель фракции НУ-НС, руководитель парламентского комитета по вопросам ТЭК Николай МАРТЫНЕНКО считает, что до президентских выборов Россия вряд ли согласится на изменение газовых контрактов с Украиной.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции НУ-НС со ссылкой на Н.МАРТЫНЕНКО.

«С одной стороны, уступки российского руководства выглядели бы как слабость в глазах российского избирателя. С другой, Москва четко указала на необоснованность обвинений украинской прокуратуры в том, что соглашения 2009 года являются преступными - особенно учитывая, что одним из их инициаторов является премьер-министр РФ Владимир ПУТИН», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

В то же время, по его мнению, власть Украины должна продолжать переговоры с Россией ради достижения принципиальных договоренностей о корректировании соглашений.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что Украина имеет достаточно экономических аргументов для пересмотра условий газового контракта. По его словам, речь идет о возможности снижения базовой цены на газ, учитывая, что по объемам поставок украинский газовый рынок является для "Газпрома" крупнейшим в Европе, а также то, что компании "Газпром-сбыт Украина" принадлежит 25% рынка сбыта. Кроме того, необходимо учитывать также уровень поставок газа в летний сезон.

"Кроме того, нашим чиновникам вместо того, что тратить усилия на уговоры России и денег на авиаперелёты в Москву лучше направить свою энергию на широкое внедрение энергосбережения, на диверсификацию поставок газа в Украину, диверсификацию использования разных видов ресурсов", - подчеркнул депутат.

Н.МАРТЫНЕНКО также считает целесообразным использовать опыт западных стран, которые через суды требуют от "Газпрома" пересмотра цен на газ. "Если Россия не хочет идти на компромисс – нашей власти нужно набраться мужества и обратиться в суд (в Стокгольмский арбитраж). Идти путем западных компаний, которые подают к "Газпрому" судебные иски", - добавил он.

Депутат напомнил, что уже две немецких компании - E.ON. но RWE - подали соответствующие иски в арбитраж с требованием пересмотра формулы цены на газ, а иск итальянской компании "Edison" уже даже удовлетворен.

"Для такого суда украинскому руководству нужна политическая воля, умение держать неминуемый "удар в ответ", в первую очередь, информационный", - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.