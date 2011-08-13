Минимальная зарплата составит 1098 грн.

Размер минимальной заработной платы в 2012 году в среднем составит 1098 грн.

Как отмечается в сообщении Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), переданном УНИАН, такое решение было достигнуто сегодня в ходе переговоров между профсоюзами, правительством и работодателями относительно определения в проекте госбюджета-2012 размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и размера базового тарифа единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы.

«Результат (переговоров – УНИАН) таков: правительственная сторона все же нашла возможность поднять планку стартовых предложений на 47 грн. и установить размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а следовательно,

размер минимальной заработной платы - 1098 грн. в среднем в 2012 году», - сказал исполняющий обязанности председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.

Профсоюзная сторона считает этот размер экономически не обоснованным и искусственно заниженным. «По нашему убеждению, такие темпы роста минимальных гарантий оплаты труды еще долго не позволят вывести работающего человека из зоны бедности, потому что труд остается нерентабельным», - пояснил он.

Как отмечается в сообщении, правительственные предложения ставят под большой вопрос и выполнение Украиной обязательств, о которых провозгласил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на 65-й сессии Генассамблеи ООН относительно борьбы с бедностью в Украине.

Профсоюзная позиция заключается в следующих требованиях: минимальная зарплата должна превышать фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМ) с поэтапным повышением для учета обязанностей по содержанию нетрудоспособных членов семьи; выполнения обязательств по Генсоглашению относительно роста базового тарифа единой тарифной сетки и зарплаты госслужащих; рост минимальной зарплаты должен происходить в соответствии с темпами, которые обеспечат соотношение к средней зарплате не меньше чем на 40%; закрепление в законе «О Государственном бюджете 2012» прогнозов на 2013-2014 гг. (обязательное приложение к данному закону) относительно роста ПМ, минимальной зарплаты, базового тарифа единой тарифной сетки.