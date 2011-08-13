В Одессе состоится "Пушкинская осень"

4-й Всеукраинский фестиваль русской поэзии и культуры "Пушкинская осень в Одессе" состоится 15-19 сентября.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель оргкомитета фестиваля, председатель жюри Олег БОРУШКО.

"Прием рукописей будет длиться до 25 августа. 30 августа будет объявлен список финалистов, которые и поедут в Одессу, где будет определен Король поэтов Украины-2011", - сказал О.БОРУШКО. Он напомнил, что в фестивале принимают участие поэты из Украины, пишущие на русском языке.

В рамках мероприятия состоятся Всеукраинский турнир поэтов, Детский поэтический турнир (до 14 лет), веселый Турнир эротической поэзии.

В этот раз инициатор фестиваля выносит на Турнир поэтов строку Пушкина, связанную с Украиной: "В тени украинских черешен...". Это означает, что желающие принять участие в соревновании должны прислать первое стихотворение, которое начинается с этой строки, плюс еще десять по собственному выбору. "Тот, кто получит титул Короля поэтов - 2011, кроме денежного приза и бронзовой статуэтки Пушкина, получит специальный приз канала "ТВ Центр" - поездку на остров Бали для участия в одном из крупнейших в мире литературных фестивалей", - отметил О.БОРУШКО.

Как подчеркнул, в свою очередь, член жюри - поэт, прозаик, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, "подобные форумы способствуют популяризации поэзии как жанра и самих поэтов. Хорошо, что он проходит в Украине».

Он подчеркнул, что Пушкин четко вписывается в концепцию украинской культуры, и сегодня можно смело говорить о том, что он является и ее достоянием, сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

По словам Константина ВОРОБЬЕВА - руководителя Представительства Федерального агентства "Россотрудничество" в Украине, при финансовой поддержке которого проходит фестиваль, "Пушкинская осень в Одессе", прежде всего, важна тем, что "здесь происходит взаимопроникновение, взаимоподдержка двух культур – русской и украинской". "Без фестиваля "Осень в Одессе" многие в России и Украине не узнали бы имен прекрасных украинских поэтов. Мы также предполагаем, что с этого года в орбиту фестиваля активнее войдет молодежь", - сказал он.