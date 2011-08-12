Бахтеева считает, что проблему с инсулином должен решать министр

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА считает, что назрела необходимость обращения к министру здравоохранению Александру АНИЩЕНКО по поводу работы завода "Индар".

Об этом она сказала УНИАН, комментируя высказывания внештатного специалиста Минздрава Украины Николая ГУЛЬЧИЯ по поводу ситуации вокруг завода «Индар».

"Ведь, в конечном итоге, министр отвечает за обеспечение больных инсулином - а препарат украинского производства применяет больше половины инсулинозависимых украинцев", - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она также отметила, что "мы можем написать запрос министру, чтобы разъяснил суть этого выступления (Н.ГУЛЬЧИЯ), а также рекомендовать снять внештатного специалиста с его должности, если будет доказано, что распространенная информация не соответствовала действительности».

«Если в этом будет необходимость, комитет также может обращаться в правоохранительные органы", - заявила Т.БАХТЕЕВА.

Кроме того, бывший начальник юридического отдела завода “Индар» (2008-2011 гг.) Николай МОТРУК, комментируя высказывания Н.ГУЛЬЧИЯ, отметил, что «в условиях остановки завода или производства инсулина в недостаточных количествах запасами препарата должны обладать аптечные сети. Когда эти запасы исчерпаются, больные будут вынуждены покупать лекарства за свой счет».

По мнению Н.МОТРУКА, «высказывание ГУЛЬЧИЯ однобокое. Он не заботиться проблемами больных сахарным диабетом».

«На рынке инсулинов, который на 90% принадлежит транснациональным компаниям, существовать сложно. Поэтому «Индар» должен быть государственным заводом под госконтролем. Раньше государство назначало руководителя, государство назначало правление, постоянно проверяли завод на соответствие лицензионным условиям, на соответствие международной производственной практике. Вывод о том, работает или нет предприятие в нормальном режиме, может сделать только госкомиссия по контролю за производством лекарственных препаратов. Если простой завода будет допущен хотя бы на неделю – это может привести к летальным случаям для больных», - подчеркнул Н.МОТРУК.

Он также добавил, что «Евгений КОНОНЕНКО, так называемый нынешний руководитель предприятия, был арбитражным управляющим, ликвидатором ряда госпредприятий, которые принадлежали «Укрмедпрому», которому принадлежал и «Индар». Прибыльные рентабельные предприятия КОНОНЕНКО ликвидировал. И «Здоровье народа», и «Индар» занесены в список объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации. Закон запрещает признавать их банкротами. «Здоровье народа» сегодня работает, но уже в форме товарищества с ограниченной ответственностью».

Как сообщалось, недавно Н.ГУЛЬЧИЙ заявил, что посетил завод по производству инсулинов "Индар" и убедился, что предприятие работает в нормальном режиме и отпускает инсулин.

По его словам, можно не переживать, что в стране будет дефицит инсулина. "Я не вижу инсулинового кризиса и его не будет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. По словам работников завода, 70% акций «Индара», ранее принадлежавших государству, сейчас перешли к частным лицам.

11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

Однако, по информации бывшего руководства завода, часть рабочих завода огласили бессрочную забастовку.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.