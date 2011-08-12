Суд отпустил сына бизнесмена, который насмерть сбил девушку

Железнодорожный райсуд Симферополя сегодня освободил от уголовной ответственности сына крымского бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА Виталия, который в 2008 году на автомобиле насмерть сбил мотоциклистку Анну Мишуткину.

«В отношении Виталия ФАЙНГОЛЬДА прекращено производство по делу, он освобожден от уголовной ответственности по амнистии, поскольку является инвалидом второй группы», - сообщила по телефону УНИАН его адвокат Ирина НЕНАЛТОВСКАЯ.

Родители погибшей девушки могут обратиться с гражданским иском о компенсации морального ущерба.

«В порядке гражданского судопроизводства есть право обратиться в суд с иском, если они считают, что их претензии каким-то образом еще не удовлетворены. Пусть доказывают, что нужно платить им (родителям девушки - УНИАН) больше, чем заплатили уже сейчас», - добавила И.НЕНАЛТОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley произошла ночью в сентябре 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя. После удара мотоцикл отбросило на другой автомобиль, а Bentley совершил столкновение еще с двумя машинами.

Водитель Suzuki А.Мишуткина получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии.

Эксперты установили, что Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.

Железнодорожный райсуд Симферополя в ноябре 2009 года увидел «смежную форму вины» участников аварии, приговорил В.ФАЙНГОЛЬДА к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года и обязал выплатить бывшему мужу погибшей - опекуну ее малолетней дочери - 500 тыс. грн. в качестве компенсации ущерба.

Апелляционный суд Крыма отклонил жалобу прокуратуры и отца девушки на решение суда первой инстанции, они обратились в Верховный суд Украины. Тот в январе 2011 года направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.