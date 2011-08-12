Как поделят Крещатик 24 августа - Попов кивает на суд и милицию

На сегодняшний день Киевская городская государственная администрация не получала заявок от политических партий или общественных организаций на проведение 24 августа альтернативного торжественного парада по случаю годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Так на вопрос, как собирается КГГА упорядочивать демонстрации в День Независимости, несмотря на заявления отдельных общественных организаций и партий о намерении провести свой ​​парад на Крещатике, А.ПОПОВ сказал: «У нас нет таких заявлений».

Одновременно он продолжил: «Если они будут, если органы правопорядка к нам обратятся с аргументами, что это может привести к каким-то негативным действиям, то, безусловно, мы отреагируем и представим свои предложения в суд. Как решит суд, так и будет».

Он еще раз подчеркнул, что сейчас таких предложений КГГА не получала и не рассматривает.