Европейская ассоциация украинцев ищет "человека-легенду"

Европейская ассоциация украинцев (ukrassociation.eu) обращается к известным отечественным деятелям - артистам, певцам, спортсменам и творческой интеллигенции - с призывом принять участие в праздновании 20-й годовщины Независимости Украины в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

По его мнению, именно сейчас, когда «международный имидж Украины катастрофически разрушается, украинцы должны показать Европе, что мы не только государство с политическими потасовками, Украина - это в первую очередь люди: талантливые, образованные, открытые и добрые».

А.ТОЛКАЧЕВ считает, что почетное право презентовать Украину в Брюсселе в день 20-й годовщины Независимости должно принадлежать «человеку-легенде».

«К сожалению, в Украине таких людей немного. Мы ищем выдающегося украинца, который бы мог стать в один ряд с курфюрстом Баварии, королем Франции, президентами стран мира и всеми важными лицами, которые на протяжении последних 300 лет дарили костюмы для символа Брюсселя – статуэтки «Манекен Пис», - сказал А.ТОЛКАЧЕВ.

Он уверен, что участие в брюссельской акции для известных в Украине личностей, к мнению которых прислушивается общество, это не только уникальная возможность отпраздновать день рождения Украины в сердце Евросоюза, но и гражданский долг.

«Сегодня, когда осложняются взаимоотношения между Украиной и ЕС, мы должны сохранить интерес мирового сообщества к Украине и поддержать веру украинцев в свою Родину. Сделать это могут только сами граждане. Мы должны презентовать Украину на международной арене через потенциал народа, уникальную национальную культуру и тысячелетнюю историю. Если не показать эти положительные стороны государства, мы рискуем окунуться в бездну негативного восприятия», - считает А.ТОЛКАЧЕВ.

Напомним, что в прошлом году Украину в Брюсселе представлял самый сильный мужчина планеты Василий ВИРАСТЮК.

Как сообщал УНИАН, акция Ukrainian Manneken Pis состоится 24 августа в Брюсселе и будет сопровождаться торжественным приемом в мэрии – в старинной ратуше на Гранд Плац, шествием по средневековым улицам и праздничными гуляниями с участием украинской диаспоры.

Ключевым событием праздника станет одевание всемирно известного брюссельского «Писающего мальчика» в костюм Ярослава Мудрого представителями муниципалитета Брюсселя и делегатами от Украины.