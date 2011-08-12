"Мотор Сич" показала модернизированный Ми-8

11 августа на территории ОАО «Мотор Сич» в присутствии премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Запорожье состоялась презентация вертолета Ми-8МСБ - модернизированной версии российского вертолета Ми-8Т.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации председатель правления ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ сообщил, что модернизация вертолета заключается в замене двигателя ТВ2-117, устанавливавшегося на Ми-8Т на двигатель производства «Мотор Сич» ТВ3-117СБМІВ.

Благодаря реконструкции, данный вертолет приобрел улучшенные технические характеристики. Так, в частности, почасовые затраты бензина снижены с 620 кг/ч до 592 кг/ч. Кроме того, стоимость модернизированного вертолета, срок эксплуатации которого составляет не менее 16 лет, более чем в два раза ниже стоимости вертолета Ми-8Т.

Как сообщил В.БОГУСЛАЕВ, в создание нового вертолета за три года ОАО «Мотор Сич» инвестировано свыше 12 млн. грн. На сегодняшний день получены заказы на шесть новых вертолетов от частной компании и порядка 20 вертолетов для нужд гражданской авиации предприятие надеется получить в качестве госзаказа.

В свою очередь Н.АЗАРОВ сообщил, что в текущем году планируется разработать программу по выпуску вертолетов с украинскими двигателями.

«У нас потребность в Украине большая в вертолетах. Нам необходимы вертолеты и для МЧС, и для Минобороны, и для строительства и т.д. Поэтому назрело время принимать такую программу. И она будет принята», - подчеркнул премьер.

Справка УНИАН. ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.