Мошенник собрал деньги на... коттеджный городок

Против жителя Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения более 1 миллиона гривень, предназначенных на строительство коттеджей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД в Ивано-Франковской области, по материалам подразделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД в области возбуждено уголовное дело в отношении частного предпринимателя, который обоснованно подозревается в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Как установлено проверкой, в марте 2009 года несколько граждан выразили желание построить жилые дома коттеджного типа в поселке Ворохта Яремчанского горсовета.

Вскоре они нашли человека, который взялся воплотить их планы. Частный предприниматель очертил им сроки строительства коттеджей, поэтому строительные работы начались немедленно. По достигнутой договоренности заказчиков устраивала стоимость услуг подрядчика, вместе с тем 43-летний предприниматель был доволен масштабным заказом. На строительство объектов ему передали почти полмиллиона долларов.

Подрядчик, вопреки своим обещаниям, не изготовил необходимых документов и разрешения на проведение земельных и строительных работ, и «выгонял» стены семи домов. На этом работа остановилась. У людей возникли сомнения в добросовестности подрядчика. По их подсчетам, по меньшей мере, 1 миллион триста тысяч гривень мужчина использовал не на строительство объектов, а присвоил себе.

Следствие сейчас выясняет, куда именно частный предприниматель направил чужие средства. Против жителя Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество в особо крупных размерах»).