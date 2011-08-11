В суд по делу Пукача вызвали Мирославу Гонгадзе
18:09, 11 августа 2011Общество
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Объявлен перерыв до 15 августа
В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает уголовное дело об обвинении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, объявлен перерыв до 15 августа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат матери журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР.
По его словам, перерыв объявлен в связи с тем, что судом принято решение вызвать на судебное заседание вдову журналиста Мирославу ГОНГАДЗЕ.
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