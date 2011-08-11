В суд по делу Пукача вызвали Мирославу Гонгадзе

В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает уголовное дело об обвинении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, объявлен перерыв до 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат матери журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР.

По его словам, перерыв объявлен в связи с тем, что судом принято решение вызвать на судебное заседание вдову журналиста Мирославу ГОНГАДЗЕ.