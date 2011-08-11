Готовы ли украинцы спать с начальством ради карьеры (опрос)

Почти 70% украинских менеджеров не готовы к безнравственным поступкам ради продвижения в карьере. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, который провел Международный кадровый портал hh.ua.

Так, во время опроса 21,2% респондентов отметили, что готовы врать ради повышения, 8,5% - пойти на интимные отношения с руководством, 8,2% - будут подделывать документы, если это будет нужно, и только 3,7% - подставят коллегу. В то же время, 66,6% опрошенных не готовы совершить ни один из перечисленных поступков ради карьерного роста.

Результаты опроса также показали, что опасность лишиться работы тоже не заставит менеджеров поступать нечестно. 39,5% заверяют, что не пойдут на безнравственный поступок, чтобы удержаться на работе. Однако 28,02% украинцев ответили, что готовы на авантюру, если это никому не навредит. 16,4% респондентов пойдут на безнравственный поступок, чтобы остаться на работе, если кто-то поступит нечестно по отношению к ним. 2,5% опрошенных готовые ради работы на все. 12,91% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом, лишь 10,8% украинских менеджеров считают своих руководителей безнравственными людьми. 23,1% ответили, что их боссы лишь иногда поступают безнравственно, а 60,0% не считают поведение своего руководства безнравственными. 5,6% не смогли ответить на этот вопрос.

Каждый третий из респондентов ответил, что его моральными авторитетами являются родственники и родители (31,85%), четверть находит их в религии. 14,9% ответили, что не имеют в жизни моральных авторитетов, а 5,6% - сами себе авторитет. Лишь 4,1% респондентов видят авторитетов в политиках.

Опрос проводился на Международном кадровом портале hh.ua в августе 2011 года. В нем приняли участие 2455 респондентов из всех областей Украины. Пользователи портала - менеджеры среднего и высшего звена. 75% респондентов на данный момент трудоустроены, а 25% - ищут место работы. 51% - женщины, 49% - мужчины.