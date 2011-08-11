В Харькове милиция силой снесла палатки голодающих транспортников

В Харькове милиция демонтировала палатки, которые в ходе акции протеста установили уволенные водители троллейбусов коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ночью уволенные водители и представители первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» установили две палатки в сквере за памятником Ленину на площади Свободы.

Около 11.00 государственный исполнитель, прибывший на место акции с работниками милиции, зачитал ее участникам решение Харьковского окружного административного суда, который постановил ограничить права на собрание путем запрещения Сергею ЧЕТВЕРИКОВУ (активист, от имени которого подавалась заявка на акцию – УНИАН) и другим лицам проводить с 11 августа бессрочную акцию протеста на площади Свободы.

Протестующие отказались сворачивать палатки, и заявили, что постановление суда касается акции протеста, о которой заявлял С.ЧЕТВЕРИКОВ, а он уже покинул лагерь протестующих, и не принимает в акции активного участия.

Невзирая на это, работники милиции силой демонтировали палатки.

Как сообщал УНИАН, 10 августа уволенные работники «Горэлектротранса» объявили бессрочную голодовку. По словам председателя альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрея ИЛЬГОВА, объявили голодовку шестеро уволенных после акции протеста 2 августа водителей троллейбусного депо № 3. А.ИЛЬГОВ заметил, что сам также объявил голодовку, хотя и не является работником «Горэлектротранса».

Председатель альтернативного профсоюза сообщил, что люди требуют восстановить их в должностях, погасить задолженность по заработной плате (по данным профсоюза, долг около 4 млн. грн.) и перед Пенсионным фондом (долг около 57 млн. грн.), включить в комиссию, которая сейчас изучает финансовую деятельность предприятия, представителей профсоюза «Защита справедливости», а также возбудить уголовное дело за «умышленныю невыплату зарплаты» против директора КП «Горэлектротранс» Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА.