Возле Феодосии едва не затонул перегруженный катер с людьми
09:29, 11 августа 2011Общество
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На борту был 31 пассажир
В среду в 17.50 неподалёку от Феодосии в Черном море в 250 метрах от берега частично затонул частный катер, на борту которого находился 31 пассажир и трое членов экипажа.
Двумя катерами коммунального и частного предприятия были сняты все пассажиры с затопленного катера и доставлены на берег, сообщает пресс-служба МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина аварии – перегрузка. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Крыму.
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