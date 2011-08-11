Тигипко в Германии объясняет, что происходит в Украине

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО предложил немецким бизнесменам подавать предложения по улучшению условий инвестиционной деятельности в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом вице-премьер заявил во время встречи с руководством Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ), состоявшейся в ходе его рабочего визита в ФРГ.

По мнению министра, предложения немецких бизнесменов будут способствовать активизации двустороннего экономического сотрудничества.

В КМУ также сообщили, что, выступая перед немецкими бизнесменами, вице-премьер говорил о внедрении в Украине системных экономических реформ. «В частности, С.ТИГИПКО остановился на вопросах налоговой, административной и таможенной реформ, а также на существенном упрощении условий предпринимательской деятельности», - отметили в департаменте.

«Украинская власть активно работает над вопросами дерегуляции экономической деятельности, упрощения административных процедур, сокращения количества видов лицензионной деятельности. Эффективно функционирует система автоматического возмещения НДС. Уже сейчас доля автоматического возмещения в общей сумме возмещенного НДС составляет около 50% и будет в дальнейшем расти. Все это создает предпосылки к увеличению иностранных инвестиций в украинскую экономику», - цитирует вице-премьера департамент.