Зампрокурора обжалует запрет красных флагов

Заместитель прокурора Ивано-Франковской области Владимир ДЕМЬЯНИК обжаловал решение областного совета о запрещении использования в области красных флагов.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском областном совете.

“Ивано-Франковским окружным административным судом открыто производство по административному делу по иску заместителя прокурора Ивано-Франковской области В.ДЕМЬЯНИКА к Ивано-Франковскому областному совету о признании недействительными и отмене пп. 3, 4 решения областного совета от 15.04.2011 № 114-5/2011 “Об обращении областного совета “9 мая – День памяти”.

Судебное рассмотрение дела назначено на 29 августа.

Как сообщал УНИАН, пункт 3 решения облсовета от 15 апреля 2011 года "Об обращении областного совета "9 мая – День памяти" предусматривает "запрещение на территории Ивано-Франковской области публичное использование, а также вывешивание, демонстрацию, установку в какой-либо форме антиконституционных красных флагов (так называемых "красных флагов победы") на всех государственных учреждениях области, зданиях государственной и коммунальной форм собственности, других сооружениях, независимо от их форм собственности и подведомственной подчиненности", а пункт 4 – поручает облгосадминистрации, райгосадминистрациям, районным советам, городским, сельским и поселковым головам обеспечить неуклонное и полное выполнение на территории области этого решения в соответствии с действующим законодательством.