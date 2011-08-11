В Днепропетровской области за надругательство над могилами задержан психически больной мужчина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области, на местном кладбище районного центра Юрьевка правоохранители после телефонного сообщения граждан задержали 26-летнего инвалида детства по психическому заболеванию, который в состоянии сильного алкогольного опьянения повалил надгробные памятники на могилах.

По этому факту следственным отделом Юрьевского райотдела милиции проводится доследственная проверка.

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В поселке Лозовском Славяносербского района Луганской области задержана группа несовершеннолетних, которые устроили танцы на могилах, а затем разрушили двадцать надгробий и крестов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, шесть юношей и девушек в возрасте 11-16 лет надругались над могилами в состоянии алкогольного опьянения.

«После значительного количества спиртного компания решила вечером отправиться за «острыми ощущениями» на кладбище. Прибыв на место, они стали танцевать на могилах под музыку, записанную на мобильный телефон, а потом начали играть в «казаки-разбойники». Юноши гонялись за девушками. Победители в качестве приза получали поощрительные поцелуи. Затем они выпили еще несколько бутылок самогона и стали крушить памятники», — сообщила Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что вандалы задержаны. Против двух подсудных несовершеннолетних 14-16 лет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилами), им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. С остальными будет проведена воспитательно-разъяснительная работа.