На биржах Европы и США снова резкий обвал

На биржевых торгах в Европе и США в среду произошел очередной резкий обвал котировок.

Индексы ведущих фондовых рынков в Европе снизились из-за опасений расширения долгового кризиса в еврозоне. Особенно сильно подешевели акции французских банков. Беспокойство инвесторов вызывает то, что именно банки Франции держат облигации проблемных стран еврозоны – Греции, Испании, Португалии и Италии.

Инвесторы опасаются, что Франция может лишиться наивысших кредитных рейтингов, хотя три ведущих агентства Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch их только что подтвердили.

Обвал на фондовых рынках начался после того, как Standard & Poor’s понизило на прошлой неделе кредитный рейтинг США, напоминает Радио Свобода.