Украина и ЕС приостановили работу над новым усиленным соглашением

Чрезвычайный и Полномочный Посол Португальской Республики в Украине Жозе Мануэл ВИЕГАШ констатирует, что переговоры между Украиной и Евросоюзом о заключении нового усиленного соглашения на сегодня приостановлены в связи с тем, что не начаты переговоры о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас появляется такая проблема, что не были начаты переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, и это приостанавливает каким-то образом процесс относительно усиленного соглашения», - сказал Ж.М.ВИЕГАШ.

Вместе с тем он заметил, что переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС не могут начаться, пока Украина не вступит во Всемирную торговую организацию.

Вместе с тем, посол отметил, что переговоры проходят хорошо и в достаточно быстром темпе.

По словам Ж.М.ВИЕГАША, на сегодня трудно сказать, когда будет подписано новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли включено в текст соглашения положения о политической ассоциации, посол сказал: «Украина сейчас находится в фазе приближения к ЕС, однако пока речь не идет о включении такой фразы», - сказал он.

Ж.М.ВИЕГАШ подчеркнул, что Украине необходимо приближаться к ЕС шаг за шагом. Он также заметил, что новое усиленное соглашение укрепит отношения Украины и ЕС. Посол также привел пример вступления в евросообщество своей страны, отметив, что после просьб Португалии принять ее в ЕС и членством в ЕС прошло 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Украина и ЕС начали переговоры относительно нового усиленного соглашения, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершается в начале 2008 года. Главным пунктом нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Формальные переговоры о создании зоны свободной торговли могут начаться только после присоединения Украины в ВТО.

Португалия с 1 июля председательствует в ЕС.