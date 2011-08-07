Милиция задержала автобусы из Львова на подъезде к Киеву

Задержание возле Киева автобусов с фанатами львовских "Карпат" не связано с событиями вокруг ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью столичного главка милиции, остановка двух автобусов, едущих из Львова в Киев, не связана с событиями вокруг ареста Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку в этих автобусах приехали фанаты футбольного клуба "Карпаты" (Львов) на матч.

В главке подтвердили, что два автобуса с болельщиками были остановлены сотрудниками "Беркута" на подъезде к Киеву.

"Это обычная практика на время перед матчем", - сказали в ОСО, пояснив, что во избежание каких-либо инцидентов милиция, как правило, останавливает автобус с фанатами, удерживая его какое-то время за чертой города, а потом сопровождает их непосредственно к стадиону, где проходит матч. Точно так же поступают и после окончания матча.

"Это связано исключительно с организацией приезда фанатов" - отметили в главке, заверив, что это не имеет никакого отношения к событиям, происходящим в Киеве вокруг ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

Матч "Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) состоится в воскресенье, в 19.30.

В пресс-службе ВО "Батькивщина" утверждают, что сотрудники спецподразделения "Беркут" остановили два автобуса с пассажирами из Львова и не пускают их в Киев из-за акций в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

"В разговоре со мной "беркутовцы" ссылались на то, что выполняют указание пресс-службы киевского главка", - цитирует пресс-служба "Батькивщины" народного депутата Владимира БОНДАРЕНКО, который прибыл на место (трасса Киев - Житомир, неподалеку от КП).

"Это прямо противоречит ст. 33 Конституции Украины, в которой четко написано, что граждане имеют право свободно передвигаться по территории Украины", - подчеркнул депутат.

По его словам, отряд "беркутовцев" прибыл на автобусе с номером АА7931НХ.