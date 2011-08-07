В Крыму открылся «КаZaнтип»

Музыкальный проект «КаZантип» открылся в ночь на воскресенье на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории. Он проводится в девятнадцатый раз.

Как передает корреспондент УНИАН, виза, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию «Республики Z» в течение всего периода ее проведения, в нынешнем году в день открытия стоила 2 тысячи гривен, для тех, кто прошел регистрацию на сайте, - 1,6 тысяча гривен, единоразовый вход - 800 гривен. Желтый чемодан, сделанный по правилам «КаZaнтипа», остается одним из его символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на территорию республики.

Правительственный гаражный бэнд исполнил «что-то типа гимна» «КаZантипа». «Великий народ» танцевал под сеты известных диджеев. Их игру сопровождали выступления артистов и фаер-шоу. Людей на главном танцполе посыпали блестками с дельтаплана. Они играли громадными надувными шарами. Небо над Поповкой озарил фейерверк.

На «КаZaнтипе» произошли архитектурные изменения, в частности, появились новые танцполы и бары.

Z-19 продлится в течение нескольких недель.

Ранее, в июле, в Поповке прошли экстремальные игры Z-Games.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в «Республику Z».