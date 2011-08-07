Завтра в Украине - от 12° до 33° тепла

В понедельник, 8 августа, согласно прогнозам синоптиков в западных областях Украины будет облачно с прояснениями, дожди, грозы, ночью в карпатском регионе, утром и днем в западных областях местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в украинском гидрометцентре, на остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17, на Закарпатье и побережье Крыма до 20°; днем 24-29°, в южной и восточной частях 28-33°. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

В Киеве и области без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

7 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в районе Евпатории 18°; в Днепре возле Киева 21°.