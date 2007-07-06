Отказ от услуг RosUkrEnergo приведет к плачевным последствиям - єксперты

Эксперты химического и металлургического сектора Украины считают, что отказ Украины от услуг компании RosUkrEnergo в поставках природного газа и переход на рыночные цены на газ, приведет к серьезным негативным последствиям в химической отрасли. Такое мнение эксперты высказали в интервью корреспонденту УНИАН.

В частности, аналитик ООО «Украинский фондовый центр» (UFC Capital) Владимир ЛАНДА считает, что "хуже всего придется предприятиям химической промышленности, использующим газ в качестве сырья. Повышение цен до 300 долл. за 1 тыс. куб. м может иметь серьёзные негативные последствия для отрасли".

"В этот раз химпредприятиям, пугающим апокалипсическими сценариями перед каждым повышением цен на газ, действительно придётся непросто. С другой стороны, в откровенных интервью руководители компаний признаются, что украинские минеральные удобрения при любом уровне цен будут иметь преимущество перед европейскими аналогами, цена на газ для которых всегда будет выше за счёт транспортировки", – добавил он.

Кроме того, по мнению эксперта, у правительства остаётся ряд рычагов, способных поддержать отечественных химиков, например, отмена НДС на газ для предприятий отрасли.

Вместе с тем, он сказал, что металлургические предприятия Украины в настоящее время проводят масштабные реконструкции производств и внедряют новые технологии, позволяющие свести до минимума потребление природного газа.

"В настоящее время газ в себестоимости металлургической продукции занимает не более 3%, а на предприятиях, обладающих современными технологиями – во много раз ниже. Таким образом, существенного влияния на стоимость металлургической продукции повышение цен не окажет", – считает эксперт.

Однако при этом он отметил, что "несмотря на это, можно ожидать резкого сопротивления металлургов повышению цен, как это недавно было при гораздо меньшем удорожании газа за счёт включения в его стоимость части затрат на его хранение".

В свою очередь, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН считает, что "предложение Президента перейти к более прозрачной или понятной схеме импорта газа со временем будет вероятно реализовано. Однако, на данный момент, более приоритетной и, что важно, выполнимой задачей для правительства, является реформирование внутреннего рынка газа".

"Не так важно кто именно продает газ в Украине: Rosukrenergo, "Газпром" или одна из западных компаний. Намного более важно – создание условий, которые бы обеспечивали предсказуемость и прибыльность работы всех участников рынка, а также защиту потребителей от возможных злоупотреблений. Создать эти условия может только правительство Украины, причем без участия Москвы", – добавил эксперт.

В тоже время, директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил КОРЧЕМКИН считает, что "по словам "Газпрома", в этом году Украина не закупает российский газ. Если убрать посредника, то цена на среднеазиатский газ будет ниже 235 долл. за тыс. куб. м. "Газпром" должен предоставить право свободного транзита среднеазиатского газа через территорию РФ, точно так же, как Украина предоставляет право свободного транзита российского газа через свою территорию. "Нафтогаз" не закупает весь российский газ и не перепродает его на своих условиях, как это делает "Газпром" с газом из Средней Азии". При этом он добавил, что "Украина является самым удобным для "Газпрома" импортером, закупающим больше газа летом, чем зимой…".

Аналитик инвестиционного банка Concorde Capital Владимир НЕСТЕРЕНКО считает, что «Похоже, что целью данных инициатив является ограничение «Газпрома» в его стремлении закрепиться на украинском внутреннем рынке газа».

В то же время, по его словам, возможный позитивный эффект несоизмерим с негативными последствиями повышения цены на поставляемый в Украину газ. «Вероятность того, что цена на газ будет повышена после отказа от услуг RosUkrEnergo, близка к ста процентам. Наличие трейдера пока устраивает «Газпром», вряд ли наша сторона может предложить более выгодную схему, которая одновременно позволила бы исключить посредника и сохранить низкую цену. В тоже время, повышение внутренних цен может быть чревато падением политического рейтинга, что было бы некстати в преддверии парламентских и президентских выборов», - отметил В.НЕСТЕРЕНКО.

При этом аналитик скептически оценил возможность того, что Украине удастся компенсировать затраты от повышения цены на газ путем повышения тарифов на транзит.

«При фиксированной цене для внутренних потребителей компенсировать возросшую закупочную цену можно только, увеличив транспортный тариф более чем в десять раз, что нереально. Кроме того, Украина подписала Энергетическую хартию, которая запрещает прямое увязывание цены на газ со стоимостью его транспортировки», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО. К тому же, по словам аналитика, слишком жесткая позиция по тарифу на транзит может навредить Украине в долгосрочной перспективе. Россия уже активизировала работу по прокладке альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу. «Ситуация могла бы измениться, если бы Украина сумела договориться с Туркменистаном о прямых поставках газа, но в последние годы россияне систематически опережают нас в отношениях с Туркменистаном. В ближайшие годы у Туркменистана газа для прямых поставок на Украину не будет», - отметил аналитик.

Напомним, что в своем интервью российской газете “Ведомости” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина может отказаться от услуг RosUkrEnergo и уже со следующего года перейти к прямым поставкам газа. “Схема поставок газа на Украину может поменяться”, - заявил в интервью “Ведомостям” В.ЮЩЕНКО. По его словам, этот вопрос стоит в повестке дня его предстоящей встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) создана в 2004 году. Эксклюзивный поставщик среднеазиатского газа в Украину. 50% ее акций принадлежат “Газпрому”, 50%, по данным PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролируют предприниматели Дмитрий ФИРТАШ (45%) и Иван ФУРСИН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 г. стала эксклюзивным поставщиком в Украину среднеазиатского газа, поставив 37 млрд. куб. м и на экспорт в Европу - 8,7 млрд. куб. м. Доход от продажи газа составил 4,3 млрд. долл., чистая прибыль - 755 млн. долл.

В 2006 г. RosUkrEnergo продала в Украину 50,1 млрд. куб. м, на экспорт - 8,96 млрд. куб. м, выручка трейдера выросла до 7,11 млрд. долл.