КИУ: ректоры получили свободу манипулировать госзаказом

Комитет избирателей Украины заявляет о нарушении прав абитуриентов из-за неопределенности Министерства образования и науки, молодежи и спорта и высших учебных заведений относительно количества мест на обучение по государственному заказу.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Комитета избирателей Украины о непредоставлении надлежащего ответа на запрос о распределении государственного заказа по вузам.

Комитет избирателей Украины проводит мониторинг соблюдения процедур и прав абитуриентов во время вступительной кампании в высшие учебные заведения, а также предоставляет правовую он-лайн помощь и по телефонам «горячей линии» для абитуриентов.

В течение всего периода подачи на «горячую линию» и он-лайн ресурсы КИУ поступали многочисленные жалобы на то, что в определенных вузах количество мест на обучение по государственному заказу менялось по устным приказам ректоров в ручном режиме на протяжении всего периода приема документов, и соответственно поступающие не имели информации, смогут ли они учиться по избранной специальности на бюджете или на контракте. Особенно остро этот вопрос коснулся талантливых поступающих из малозащищенных слоев населения, которые поступали на творческие специальности.

Также в соответствии с результатами мониторинга вступительной кампании, который проводит КИУ, было выявлено много неточностей в показателях государственного заказа на сайте системы «Конкурс» (vstup.info), отсутствие такой информации на значительном количестве сайтов вузов и отсутствие распределения государственного заказа по вузам в соответствующем постановлении Кабинета министров.

В связи с этим КИУ направил информационный запрос в Министерство образования и науки, молодежи и спорта о распределении мест государственного заказа по вузам и специальностям.

29 июля 2011 года организация получила ответ, который не содержал запрошенной информации. Министерство мотивировало свой отказ предоставить запрошенную информацию корректировкой государственного заказа по состоянию на конец июля, поскольку внести изменения в госзаказ МОНМС просили 300 вузов, а также возможностью увидеть информацию о госзаказе на сайте системы «Конкурс» (vstup.info), сайтах вузов и в вышеупомянутом постановлении Кабмина.

В Комитете избирателей Украины заявляют, что это прямое нарушение закона «О доступе к публичной информации», ведь ответ на запрос не может предоставляться в форме ссылки на другие источники, если спрашивающий обратился к распорядителю информации.

Кроме того, в КИУ отмечают, что другим значительным нарушением прав поступающих, отмеченным в ответе на информационный запрос, является намерение Министерства образования обнародовать окончательную информацию о госзаказе после завершения вступительной кампании.

Комитет избирателей считает, что это решение нарушает права абитуриентов, особенно из малоимущих семей, которые не могут учиться на контрактной основе. «Поступающие должны быть информированы о распределении госзаказа значительно раньше, чем «окончание вступительной кампании» для принятия крайне важного для их дальнейшей судьбы решения об избрании специальности. Желательно, чтобы данная норма была закреплена законодательно, потому что отсутствие ответственности в этом вопросе оставляет множество лазеек для проведения коррупционных схем поступления для «своих». Неприемлемым является влияние ректоров при корректировке государственного заказа в последние дни вступительной кампании в ручном режиме», - отмечается в заявлении организации.

КИУ призывает МОНМС отказаться от практики «уточнения» государственного заказа по просьбе ректоров во время вступительной кампании, а также сделать процедуру распределения государственного заказа прозрачной, открытой, понятной для общественности и в сроки, которые предшествуют вступительной кампании.