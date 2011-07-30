Кирилл в Украине подхватил вирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил запланированную поездку в Кронштадт и Дивеево.

"После визита в Украину предстоятель Русской Православной Церкви перенес острое вирусное заболевание", - сообщает пресс-служба РПЦ.

"Врачи настоятельно рекомендуют Его Святейшеству в ближайшие дни отменить поездки и сделать перерыв в его плотном рабочем графике", - цитирует сообщение Украинская правда со ссылкой на Лигу.

Также сообщается, что в настоящее время патриарх Кирилл находится под наблюдением врачей. Его самочувствие оценивается как нормальное.

Как сообщалось, во вторник патриарх Кирилл посетил Киево-Печерскую лавру. Также патриарх встретился с президентом Виктором Януковичем в Крыму.

В среду на Владимирской горке в Киеве Кирилл, грузинский патриарх Илия II и митрополит Киевский Владимир отслужили молебен, посвященный памяти святого князя Владимира.