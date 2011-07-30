Число погибших на шахте в Суходольске выросло до 18

Количество погибших в результате аварии на шахте "Суходольская-Восточная" увеличилось до 18. Судьба 8 - неизвестна

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на протяжении 29 июля в г. Суходольск Краснодонского района Луганской области проводились поисково-спасательные работы на шахте „Суходольская-Восточная”, где в 1 час. 57 мин. 29 июля на горизонте 915 м произошел взрыв.

По состоянию на 7 часов 30 июля погибли 18 горняков, 2 пострадали и судьба 8 горняков остается неизвестной, поиски которых продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечені 20 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщал УНИАН, в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков.