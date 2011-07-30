Задержан начальник районной налоговой

В Житомирской области во время получения взятки в 9 тыс. грн. задержан начальник одной из районных государственных налоговых инспекций области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей областного Управления МВД Украины.

"Работник налоговой службы получил от одного из частных предпринимателей взятку в сумме 9 тыс. грн. за решение вопроса относительно уменьшения сумм налоговых обязательств, доначисленных по акту проверки", - говорится в сообщении.

Налоговик задержан „на горячем” в момент получения им заказанных денег. В отношении должностного лица избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

По этому факту в отношении задержанного прокуратура Житомирской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 368 (Получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающем ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.