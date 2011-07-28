Отчима, насмерть изнасиловавшего 2-летнего пасынка, посадили навсегда

В Полтавской области к пожизненному заключению приговорен 25-летний житель села Надежда Диканьского района, который изнасиловал 2-летнего пасынка.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

В милиции напомнили, что это преступление было раскрыто в конце января 2010 года. 2-летнего малыша, лежавшего на полу дома, нашла его 22-летняя мать. Ребенок умер до прибытия скорой помощи. 25-летний отчим мальчика пытался убедить работников Диканьского райотдела милиции, которые проводили проверку факта, что ребенок погиб из-за болезни. Однако его показания были опровергнуты результатами судебно-медицинской экспертизы – ребенок погиб от повреждений внутренних органов, несовместимых с жизнью.

В основу обвинения, предъявленного отчиму правоохранителями, были положены заключения судебно-медицинского исследования и иммунологической экспертизы, которые подтвердили факт изнасилования и насильственной смерти ребенка.

23 июля 2010 года обвинительным приговором Полтавского Апелляционного суда 25-летний мужчина приговорен к наивысшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.