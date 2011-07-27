Таможня подписала соглашение с Румынией

Сегодня в Черновцах был подписан ряд документов об отношениях в правоохранительной сфере, взаимодействия в пунктах пропуска через украинско-румынскую границу, совместных действий Государственной таможенной службы Украины и Национальной таможенной администрации Румынии во время проведения Евро-2012.

Как сообщает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в помещении Резиденции буковинских митрополитов (Центральный корпус Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича) в ходе расширенной выездной коллегии Гостаможслужбы Украины, в нем приняли участие председатель таможенного ведомства Украины Игорь КАЛЕТНИК, руководитель Таможенной администрации Румынии Виорел КОМАНИЦЕ, Посол Румынии в Украине Корнел ИОНЕСКУ, представители румынских властей и председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ.

И. КАЛЕТНИК отметил, что подписание пакета двусторонних соглашений «позволит и гражданам, и субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и Румынии комфортно и быстро пересекать границу, будет способствовать эффективному взаимодействию таможенных ведомств при проведении Евро-2012 и в противодействии контрабанде».

В свою очередь, М.ПАПИЕВ заявил, что подписанные документы являются «ярким примером того, что у Украины сегодня – европейский вектор развития». Он выразил надежду, что соседняя Румыния поддержит стремление нашей страны к членству в Европейском Союзе.

М.ПАПИЕВ также напомнил, что согласно совместной программе "Украина-Румыния-Молдова" Европейским Союзом выделено 13 млн. евро и часть этих средств будет направлена на обустройство на Буковине двух таможенных переходов - в Дьяковцах и Красноильске.

Во время коллегии также говорилось о функционировании пунктов пропуска, развитии их инфраструктуры, взаимодействии таможенных служб Украины и Румынии в правоохранительной деятельности и о расширении договорной базы.

"Проведение таких мероприятий в регионах дает возможность лучше увидеть, чем живет область, осознать существующую проблематику, почувствовать ожидания бизнеса и граждан в решении проблемных вопросов, которые по тем или иным причинам не позволяют нормально развиваться бизнесу и региону в целом. Это также возможность для руководителей таможен увидеть работу своих коллег, взаимодействие с местными органами власти, обменяться опытом и мнениями», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По убеждению М. ПАПИЕВА, Черновицкая область неслучайно выбрана для проведения такого мероприятия, и именно Черновцы «должны быть центром принятия стратегических решений в контексте украинско-румынского диалога».

Кроме того, председатель Государственной таможенной службы Украины акцентировал внимание собравшихся на налаживании информационного обмена по перемещению товаров и транспортных средств, развитии инфраструктуры пунктов пропуска, их технического оснащения, синхронизации работы пунктов пропуска по видам перемещаемых товаров.

Также был подписан ряд отдельных соглашений между Гостаможслужбой и Национальной таможенной администрацией Румынии. Достигнутые договоренности позволят улучшить развитие пограничной инфраструктуры, будут положительно влиять на развитие транзитного потенциала Буковины.

Справка УНИАН. Сейчас товарооборот Украины с Румынией имеет наибольший темп роста по сравнению с другими странами - 73%. За первое полугодие 2011 года двусторонняя торговля достигла объемов более 1 млрд. долларов. При этом импорт составил 515 млн. дол. (68% роста), экспорт - 508 млн. дол. (увеличился почти в 2 раза).