Верующие Киевского Патриархата проведут Крестный ход

Завтра, 28 июля, Киевский Патриархат по случаю Дня Крещения Руси проведет Крестный ход.

Как сообщает пресс-центр УПЦ КП, Крестный ход пройдет от Владимирского собора (бульвар Шевченко, 20) к памятнику Владимиру Крестителю. Торжественная служба начнется в 10.00, а сам ход приблизительно в 11.30. В сообщении отмечается, что в прошлые годы на аналогичное событие собиралось около 15 тысяч верующих, в этом году ожидается не меньше.