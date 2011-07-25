На шахте «Степная» ликвидирована аварийная ситуация

Сегодня на шахте «Степная» (ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», г. Першотравенск Днепропетровской области) завершились работы по ликвидации аварийной ситуации, возникшей 23 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

В сообщении отмечается, что соответствующее заключение в 14.00 дал Штаб по ликвидации аварии, в состав которого входят представители 8-го Военизированного горноспасательного отряда Украины (ВГСО), Павлоградской государственной горнотехнической инспекции и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Так, 24 июля в 18.00 процесс горения в отработанном пространстве 158-й лавы был остановлен, анализ газовой обстановки в шахте по состоянию на сегодняшнее утро показал полное отсутствие угарного газа, углеводорода и углекислого газа в выработках. Содержание газа-метана на аварийном участке в пределах нормы.

В данный момент в шахте осуществляются работы по ликвидации последствий аварии: уборка породы, восстановление крепи на сопряжении 158-й лавы со 160-м сборным штреком, охлаждение горного массива.

По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стало воспламенение в нижней части 158-й лавы в районе исполнительного органа работающего очистного комбайна. Окончательное заключение о причинах произошедшего даст специальная экспертная комиссия.

«Оперативность устранения аварийной ситуации на «Степной» и отсутствие пострадавших людей подтверждают эффективность действий ДТЭК по обеспечению безопасности наших сотрудников», - заявил А.СМИРНОВ после посещение шахты.

В пресс-службе напомнили, что 23 июля 2011 года в 4.00 на шахте «Степная» в нижней части 158-й лавы в районе исполнительного органа работающего очистного комбайна произошло возгорание. На момент произошедшего в шахте находилось 145 человек, которых подняли на поверхность. Никто из работников не пострадал.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» – крупнейшее угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.