Хозяин 200 кустов конопли собирался с ней на рыбалку

На Черниговщине милиционеры обнаружили у мужчины 200 кустов конопли, которые он выращивал якобы «для прикорма рыбы».

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Новгород-Северского райотдела милиции задержали 33-летнего местного жителя, в которого при личном осмотре изъяли пакет с марихуаной. Задержанный сознался, что марихуану приобрел у 56-летнего жителя соседнего села.

До этого торговец наркотиками в поле зрения стражей порядка никогда не попадал. Проникнуть к нему во двор милиции оказалось непросто. Возле калитки правоохранителей встретил огромный пес, затем вышел хозяин. Мужчина долго не открывал, объясняя, что никак не может привязать собаку. А в это время пытался что-то спрятать.

В ходе обыска оперативники нашли бидон с 15 кг перемолотого наркотического зелья, внутри которого лежал мерный стакан для продажи. Обнаруженная марихуана, по ценам черного рынка, стоит 60 тыс. грн.

В ходе последующего обыска на приусадебном участке, сотрудники милиции нашли почти две сотни кустов конопли, которую хозяин обгородил сеткой и тщательно ухаживал. Мужчина объяснил, что он большой любитель рыбалки, потому и выращивает коноплю для прикорма рыбы. А местному жителю продал марихуану, поскольку тот очень просил.

В данный момент мужчина задержан и заключен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств», за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие по делу продолжается.