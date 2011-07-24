На востоке и западе Украины ожидаются дожди, грозы

Завтра ночью в восточной части Украины, в Карпатах и Прикарпатье, днем в западных областях ожидаются дожди, местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, в Крыму до 22°, днем 24-29°, в южной части и восточных областях 29-34°; на крайней западе ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-28°, в районе Одессы 19°; в Днепре возле Киева 23°.