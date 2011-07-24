Названы победители Одесского кинофестиваля

В субботу торжественно завершился второй Одесский международный кинофестиваль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фестиваля, по красной дорожке перед Одесским оперным театром прошли члены жюри - Мария де МЕДЕЙРУШ, Ада РОГОВЦЕВА, Ежи ШТУР, Валерий ТОДОРОВСКИЙ, Клаус ЭДЕР, а также почетные гости фестиваля - Оксана ФАНДЕРА, Филипп ЯНКОВСКИЙ, Нана ДЖОРДЖАДЗЕ, Богдан СТУПКА, Вадим ПЕРЕЛЬМАН, Евгений ЦЫГАНОВ и другие.

Главным событием торжественной церемонии закрытия стало вручение призов ОМКФ. Гран-при фестиваля – статуэтку “Золотой Дюк” – получил фильм Селин ШЬЯММЫ “Девчонка-сорванец” (“Tomboy”, Франция). Статуэтку из рук председателя жюри Е.ШТУРА приняла актриса Софи КАТТАНИ.

Приз зрительских симпатий получила дебютная картина Ясмин САМДЕРЕЛИ “Альмания: добро пожаловать в Германию” (“Almanya – Willkommen in Deutschland”, Германия).

Лучшим режиссером назван Олиас БАРКО, создавший фильм "Убейте меня, пожалуйста" (Бельгия), а приза за лучшую актерскую работу удостоена Керен БЕРГЕР "2 Night" (Израиль).

Специальные призы члены жюри вручили создателям двум картин: «Прибежище» (Болгария) и «Срок годности» (Уругвай).

Перед официальным закрытием фестиваля были удостоены наград также два украинских фильма, показанных во внеконкурсной программе. В частности, победителем питчинга и обладателем приза в размере 25 тыс. грн. стала украинский режиссер и продюсер Вера ЯКОВЕНКО, создавшая картину «Аутсайдер» совместно с Алексеем ГОРБУНОВЫМ (питчинг-сессии - традиционная практика крупных фестивалей, лаконичные презентации новых кино-проектов на начальных стадиях реализации для профессиональных игроков кино-бизнеса - представителей киностудий и независимых инвесторов).

Короткометражная картина Тараса ТКАЧЕНКО «Собачий вальс» из альманаха «Влюбленные в Киев» была удостоена премии им. Николая Шустова в размере 50 тыс. грн.

По словам президента ОМКФ Виктории ТИГИПКО, выступившей на церемонии закрытия кинофорума, свыше 70 тысяч зрителей посмотрели в кинотеатрах и на опен-эйрах около 100 фильмов из разных стран.

Фестиваль проходил в Одессе 15-23 июля. В его конкурсную программу вошли 14 фильмов со всего мира: от Гонконга и Уругвая до стран Скандинавии и Восточной Европы. Среди них – любовные истории, черные комедии, социальные сатиры, саркастические драмы, циничные мелодрамы и другие жанры с концептуальным чувством юмора.

Следующий Одесский международный кинофестиваль состоится 15-23 июля 2012 года.