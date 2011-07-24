Украинка возила в Москву детей для занятия проституцией

Прокуратурой Донецкой области с обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летней жительницы региона, которая вывозила в Москву несовершеннолетних, в том числе и своих дочерей и принуждала их к занятию проституцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По словам старшего прокурора отдела управления надзора прокуратуры Донецкой области Павла ВАСЕНКОВА, в ходе досудебного следствия было установлено, что подсудимая действовала в сговоре с гражданином Российской Федерации. Женщина периодически привозила в Москву молодых девушек для оказания последнему услуг сексуального характера, за что получала денежное вознаграждение от 15 до 20 тыс. российских рублей (от 3 до 4 тыс. грн.) за одну жертву.

«В числе потерпевших было трое дочерей 55-летней сутенерши, младшей из которых на тот момент было 12 лет», - сказал П.ВАСЕНКОВ.

Следствием доказано 7 эпизодов с признаками состава преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или привлечение человека к проституции).

Добропольский городской суд рассмотрит дело по существу, заключено в сообщении.