Украинцы массово ринулись в ломбарды

Госфинуслуг: пока кредитные союзы приходят в упадок, ломбарды — расцветают: КС сокращают свой кредитный портфель, а ломбарды — только наращивают. При этом средняя ставка по ломбардным кредитам в 10 раз больше, чем у кредитных союзов: прошлом году она составляла 250% годовых, в текущем же году незначительно, но снизилась — до 216% годовых

Об этом заявила заместитель председателя Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Валентина Левченко во время круглого стола «Почему экономике до сих пор не хватает кредитов?», который организовала ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина».

Как рассказала В.Левченко, объем займов, выданных кредитными союз, сократился с 6 млрд грн. в 2008 году до 2,6 млрд грн. по итогам первого квартала 2011 года. Что касается ломбардов, то в 2008 году объем их кредитного портфеля составил 2 млрд грн., в 2009 году — 3,5 млрд грн., в 2010 году — 5,5 млрд грн. По итогам I полугодия 2011 года количество ломбардов увеличилось до 444.

Представитель Госфинуслуг констатировала, что на сегодня кредитные ставки в кредитных союзах упали. Вместе с тем вывести средние параметры по рынку проблематично ввиду пестрота предложений в разных группах участников рынка. По словам В.Левченко, в случае локальных структур, работающих в пределах небольшой административно-территориальной единицы, где действительно действуют принципы кооперации, взаимного доверия, есть кредиты со ставкой и до 20%.

По данным заместителя главы Госфинуслуг, средняя ставка по ломбардным кредитам в прошлом году составляла 250% годовых, в текущем же году она незначительно, но снизилась — до 216% годовых по итогам I квартала. «Процент регулируется спросом и предложением. На эти проценты граждане идут. Специфика кредитов — краткосрочность. Играет роль также их доступность и простота оформления», — отметила В. Левченко.

По словам В. Левченко средний размер кредита в ломбардах — 600 грн. Погашение кредитов за счет залогового имущества происходит редко — в 2010 году таким образом гасились кредиты лишь на 450 тыс грн.

ZN.UA