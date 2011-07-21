Перед киевлянами еще одна задача – восстановить гору после вандализма

Владельцам земельного участка неподалёку от киевской горы Щекавица было выделено 10 соток земли, однако застройщик вел земельные работы на 20 сотках, чем и разрушил часть горы.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Сегодня на Щекавице были обнародованы факты незаконного уничтожения горы и презентована концепция выхода из ситуации. Соответствующая информация является результатом работы рабочей группы КГГА по выяснению ситуации вокруг Щекавицы, инициированной А.БРИГИНЦОМ.

«Половина участка, на котором велись работы, была самозахвачена. Я не знаю, какое наказание понесут застройщики за уничтожение ландшафта природной среды, археологических ценностей, за кражу полезных ископаемых, но я точно знаю, что разрушение горы прекращено», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, «если подкопанному склону горы не вернуть прежнюю форму, то он и дальше будет осыпаться. Существенный вред наносит и нынешний сезон дождей. Поэтому работы нужно начинать как можно быстрее. Есть два пути восстановить гору: возобновить грунтовую насыпь или построить опорную стену».

По убеждению А.БРИГИНЦА, перед киевлянами стоит еще одна задача – восстановить гору после вандализма.