Верховный Суд оставил без изменений приговор убийцам со шприцами

Коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины оставила без изменений приговор членам организованной преступной группы, которые в Днепропетровске и Харькове совершали на протяжении 1997-2001 годов преднамеренные убийства с применением специальных медицинских препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Один из лидеров банды Игорь ЗИМИН осужден к пожизненному заключению, другой лидер Юрий ИВАНСКИЙ (бывший сотрудник уголовного розыска, а затем тренер спортивного общества «Динамо») получил 14 лет лишения свободы. Двое членов преступной группы осуждены к 15 годам лишения свободы, еще один их сообщник к 8 годам и 8 месяцам.

Сотрудники СБУ и МВД установили, что свое первое преднамеренное убийство члены группы осуществили в июне 1997 года, подорвав самодельным взрывным устройством автомобиль с влиятельным криминальным авторитетом и его знакомым, местным бизнесменом.

Затем преступники начали использовать во время заказных убийств сильнодействующий лекарственный препарат, который относится к группе миорелаксантов.

Действие этого препарата вызывает паралич скелетных мышц и как следствие - замедление дыхания, вплоть до полной остановки и прекращения сердечной деятельности.

Преступники напали на одного из предпринимателей на лестнице офиса и сделали ему укол. Он умер на месте преступления.

В мае 1998 года члены банды получили заказ на убийство еще одного днепропетровского бизнесмена. Установив дом, где тот часто бывает, воры разыграли настоящий спектакль. Проколов спицей колесо автомобиля пострадавшего, они ждали, когда тот выйдет и станет менять колесо. Изображая бомжа, один из киллеров подошел к жертве и сделал ему укол раствором миорелаксанта. Бизнесмен умер по пути в больницу.

В декабре 1999 года киллеры осуществили еще одну попытку убийства. Жертвой стал предприниматель из Харькова. Однако в этот раз, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший остался живым.

В результате совместных действий правоохранительных органов в течение 2001 года все члены преступной группы были установлены. Задержали их бойцы спецподразделения СБУ «Альфа».

Во время обысков по месту проживания и в гараже, который арендовал один из членов банды, милиция изъяла автомат Калашникова, четыре пистолета, четыре обреза винтовок, один с оптическим прибором и глушителем, самодельное стреляющее устройство, 10 кг взрывчатки, 180 электродетонаторов, 8 гранат, 6 взрывных пакетов, большое количество патронов, запалов к гранатам и 10 приборов для бесшумного производства выстрелов.

Пять членов преступной группы постановлением ВСУ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 93 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой).

Все они находятся в местах заключения.