За взятки задержаны районный прокурор и следователь

В Харькове по подозрению в получении 15 тыс. долларов взятки задержаны прокурор Коминтерновского района, а также следователь районной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

По его словам, прокурор требовал взятку за закрытие уголовного дела в отношении бывших сотрудников Госавтоинспекции. Часть суммы (5 тыс. дол.) была передана еще в июне этого года, остальные 10 тысяч – 14 июля перед задержанием взяточников.

Г.ТЮРИН также сообщил, что прокурор находится в больнице, поскольку у него случился гипертонический криз.